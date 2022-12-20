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Гарибашвили встретился с новоназначенным послом Грузии в Аргентине Гварамом Хандамишвили
20.12.2022 13:42
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Аргентинской Республике Гварамом Хандамишвили.
Беседа коснулась положительной динамики двусторонних отношений между Грузией и Аргентиной, включая политические, экономические, образовательные, культурные и сельскохозяйственные направления, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.
Гварам Хандамишвили имеет многолетний дипломатический опыт. В течение многих лет он работал на различных должностях в министерстве иностранных дел, а также в дипломатических представительствах Грузии за рубежом. С августа 2021 года по декабрь 2022 года он был заместителем постоянного представителя Грузии при ООН.
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