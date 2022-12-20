

Власти Грузии должны решить, что для них важней — просьба Зеленского или директива Кремля — Мелия

20.12.2022 14:28





«Грузинская мечта» должна выбрать, что для неё важней — просьба Владимира Зеленского или директива Кремля по Саакашвили, заявил председатель «Единого национального движения» Ника Мелия.



«Правительство Грузии должно незамедлительно решить, что для него, просьба Владимира Зеленского, президента, который борется за свободу с общим врагом, или директива из Кремля, обители зла», — сказал политик.



По его мнению, решение по Саакашвили, все прояснит. «Будет это добрым, гуманитарным и осмотрительным шагом, или же смертным приговором», — добавил Мелия.



Он также выразил благодарность Зеленскому и отметил, что Украина и её президент даже в условиях войны считают «важным вопрос спасения жизни Саакашвили».





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