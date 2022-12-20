

Грузинская мечта и оппозиция не могут договориться об общем кандидате на пост омбудсмена

20.12.2022 15:50





Правящая Грузинская мечта и кандидаты от оппозиции до сих пор не могут договориться об общем кандидате на пост омбудсмена. После встречи, состоявшейся 19 декабря, стороны заявили, что единого мнения по данному вопросу нет. Оппозиция предлагает Грузинской мечте поддержать кандидатов, выдвинутых неправительственным сектором – Ану Абашидзе и Георгия Бурджанадзе. В свою очередь, Грузинская мечта призывает оппозицию согласиться на одного из оставшихся 5 кандидатов, это: Лела Гаприндашвили, Тинатин Эрквания, Нугзар Кохреидзе, Георгий Мариамидзе и Кетеван Чачава.



Позиция Грузинской мечты

После завершения встречи с оппозицией председатель парламентской фракции Грузинская мечта Мамука Мдинарадзе заявил, что главной отправной точкой для них является политическая беспристрастность кандидата, что, по его словам, «исключается» со стороны кандидатов, поддерживаемых оппозицией.



Мдинарадзе добавил, что, несмотря на разногласия, он все же видит теоретический шанс, что оппозиционные депутаты «поставят интересы государства на первое место» и подойдут к переговорам с «измененной позицией». Он также отметил, что в противном случае есть риск срыва процесса.



Председатель Комитета по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе из Грузинской мечты заявил, что оппозиция предложила им «безальтернативное предложение, похожее на ультиматум». «Есть красная черта, которую нельзя пересекать», — добавил он.



Заявления депутатов от оппозиции

С другой стороны, председатель фракции Единое национальное движение Хатиа Деканоидзе отметила, что, несмотря на готовность оппозиции достичь консенсуса по вопросу, «на данном этапе» его найти не удалось. «Договоренности нет. Мы поддерживаем Абашидзе-Бурджанадзе, они исключили голосование за этих двух кандидатов и предложили 5 кандидатов, мы не поддерживаем ни одного из этих пяти кандидатов», — подчеркнула она.



По словам Аны Нацвлишвили, депутата от партии «Лело за Грузию», «отказ от предложенных оппозицией кандидатов действительно не оставляет ощущения, что правящая партия готова к тому, чтобы в стране был такой омбудсмен, который будет защитником прав человека, а не какой-либо политической партии». «Вокруг (двух кандидатов) в оппозиции, в гражданском обществе существует очень широкий консенсус… и у них есть все данные, которые нужны народному защитнику», — добавила она.



Депутат от партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» Михаил Даушвили заявил, что от Грузинской мечты и Национального движения требуется компромисс, хотя «оба действуют не исходя из государственных интересов, а исходя из их узких политических интересов».



«До голосования есть время, но на данном этапе кажется, что Грузинская мечта заявляет о своей неготовности к компромиссу», — сказала депутат от Республиканской партии Хатуна Самнидзе.



По словам депутата от «Гирчи» Александра Раквиашвили, он предлагал партиям в виде компромисса избрать своего однопартийца Иаго Хвичиа омбудсменом «с некоторыми оговорками и условиями», «но приличного, делового разговора об этом не было».



«Грузинская мечта не сможет провести кандидатов с моей помощью, и вы увидите, кого я поддержу, а кого нет, в день голосования», — сказал депутат от партии «Граждане» Леван Иоселиани.



19 декабря председатель Парламента обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой созвать внеочередную парламентскую сессию 22-23 декабря для избрания народного защитника, а также внесудебных членов Верховного Совета и членов Центральной избирательной комиссии. Если депутаты Парламента не смогут договориться на этой неделе, первый заместитель омбудсмена Тамар Гварамадзе продолжит исполнять обязанности народного защитника до весенней сессии, возможно, как минимум до марта.



Для избрания омбудсмена необходимы голоса 90 депутатов. На данный момент ни у Грузинской мечты, ни у оппозиции нет достаточного количества голосов самостоятельно. В случае, если на этой неделе парламенту не удастся избрать нового народного защитника, одна из 12 рекомендаций Европейской комиссии, выданных Грузии для получения статуса кандидата в члены ЕС, останется невыполненной.





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