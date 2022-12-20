

МИД Чехии создает специальный отдел по антироссийским санкциям

20.12.2022 17:42





В Министерстве иностранных дел Чехии появится новый отдел, который будет заниматься антироссийскими санкциями. Об этом сообщил глава МИД Ян Липавский, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.



Недавно принятый в Чехии закон, который по аналогии с США называют "законом Магнитского", позволит на национальном уровне охватить санкциями лиц, которые не внесены в санкционные списки Евросоюза.



Липавский, который говорил в эфире "Чешского телевидения", не уточнил, когда именно Чехия планирует введение конкретных санкций в отношении граждан России и российских компаний. При этом он напомнил, что списки, составленные МИД, будет утверждать правительство.



"Закон направлен против лиц, участвующих в войне, которая разворачивается сегодня, но по каким-то причинам еще не были занесены в европейские санкционные списки", - прокомментировал закон Липавский.



Действие закона будет касаться прежде всего субъектов из РФ и Беларуси, ответственных каким-то образом за ситуацию в Украине, уточнил глава МИД.



Новая законодательная норма позволит принимать меры в отношении организаций и режимов, которые нарушают права человека и используют террористические методы и кибератаки.



Липавский сообщил, что по вопросу усиления санкций МИД Чехии сотрудничает с другими странам, в частности с Соединенными Штатами.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





