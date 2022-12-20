

Украина готова обеспечить лечение Саакашвили – Подоляк

20.12.2022 18:05





Украина готова принять экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и обеспечить ему лечение, написал в Твиттере во вторник советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



«Невозможно смотреть в прямом эфире, как умирает человек, которого знаешь. Невозможно смотреть, как историю Грузии и ее президента убивают на виду у цивилизованного мира. Украина готова принять Михеила Саакашвили, обеспечить ему безопасность и надлежащее лечение. Грузия, сделай правильный выбор», - написал Подоляк.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал руководство Грузии перевезти Саакашвили для лечения в зарубежной клинике.



Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября прошлого года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая текущего года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится и в настоящее время.





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