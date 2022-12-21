

Зеленский впервые с начала войны покинул Украину для встречи с Байденом в США

21.12.2022 10:54





Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала войны покинул пределы страны, чтобы совершить официальный визит в США, пишет CNN со ссылкой на два источника, знакомых с организацией поездки украинского лидера в Вашингтон.



Ожидается, что Зеленский встретится с президентом Джо Байденом в Белом доме, а после этого выступит с речью в Когрессе во время совместного заседания двух палат, уточняет Axios. Для этого полиция в Вашингтоне уже усиливает меры безопасности.



Зеленский не покидал территорию Украины с 24 февраля и выступал на всех международных мероприятиях по видеосвязи. Его поездка в США держалась в тайне до последнего момента по соображениям безопасности.



В ходе визита Зеленский намерен попросить Байдена и американских законодателей предоставить Украине больше вооружений, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.



Байден должен объявить о передаче Киеву нового пакета военной помощи в размере 1,8 млрд долларов, в который впервые будут включены ЗРК Patriot и высокоточные управляемые ракеты для истребителей, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников. По их словам, этот шаг будет сигнализировать о расширении со стороны США видов современного вооружения, которые они готовы предоставить Киеву.



При этом CNN отмечает, что сроки поставок комплексов Patriot пока неясны, так как они требуют обучения украинских военных. Процесс обучения может занять несколько недель. Известно, что оно будет проводиться на полигоне Графенвер в Германии.



Кроме этого Байден объявит о передаче Киеву управляемых авиационных бомб JDAM (Joint Direct Attack Munition). Сейчас американские специалисты работают над тем, чтобы модифицировать их для использования Украиной на советских «МиГах».



Визит Зеленского пройдет менее чем за две недели до того, как Республиканская партия возьмет под свой контроль Палату представителей. Это может привести к замедлению или приостановке военной и финансовой помощи Украине со стороны США, отмечает Bloomberg. Текущий лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что «карт-бланша» для помощи Украине больше не будет.





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