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Госдеп: Правительство Грузии несет ответственность за справедливое и достойное обращение с Михаилом Саакашвили
21.12.2022 12:38
Правительство Грузии несет ответственность за справедливое и достойное обращение с Михаилом Саакашвили, включая предоставление ему всей необходимой медицинской и психологической помощи в соответствии с рекомендациями независимых медицинских экспертов Народного защитника, - заявил пресс-спикер Госдепартамента США Нед Прайс.
По его словам, власти Грузии должны обеспечить защиту прав и необходимое медицинское обслуживание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Разумеется, они должны обеспечить то, чтобы его права были защищены и чтобы ему оказывались все необходимые медицинские услуги», — заявил Нед Прайс.
Ему задали вопрос в связи с ухудшением состояния здоровья Михаила Саакашвили и рекомендациями американских врачей, согласно которым экс-президент нуждается в переводе за границу.
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