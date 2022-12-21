

Урткмелидзе: В организме Саакашвили ни один из показателей не превышает нормы и значительно ниже нормы

21.12.2022 12:38





По заявлению главы медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаза Урткмелидзе, ни один из показателей в организме третьего президента Грузии Михаила Саакашвили не превышает нормы и значительно ниже нормы.



Как отметил Урткмеидзе, Михаил Саакашвили 31 мая прошел токсикологическое обследование с целью уточнения диагноза. По результатам проведенного исследования установлено, что все показатели находятся в пределах нормы.



Как говорится в информации, опубликованной Пенитенциарной службой, согласно параметрам лаборатории MAYO CLINIC, которая считается ведущей лабораторией, количество ртути, обнаруженной в волосах осужденного, вдвое меньше допустимой нормы. Также, по показателям лаборатории DOCTOR'S DATA, параметры, увиденные в волосах Саакашвили, и здесь находятся в пределах нормы.



«Со всей ответственностью повторяю: по представленной ими же информации и данным, уточненным нами, ни один из показателей не превышает нормы и значительно ниже нормы», - заявил Малхаз Урткмелидзе.



По его же объяснению, говорить об отравлении, тем более в Пенитенциарном учреждении, уже даже не абсурдно, а смешно и это все приняло гротескную форму.



«Мы не собирались делать заявление по этому поводу, но это уже за гранью. Никакое отравление, даже по их же собственным документам, не подтверждается», - заявляет Малхаз Урткмелидзе.



Вместе с тем, по словам главы медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы, когда речь идет о возможном отравлении осужденного Михаила Саакашвили, непонятно, почему сам осужденный отказывается сдавать анализы.



По словам Урткмелидзе, у каждого человека в крови, волосах и всяких биологических жидкостях есть те или иные вещества, но это не означает, что мы имеем дело с отравлением.





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