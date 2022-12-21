

Пенитенциарная служба Грузии опровергает утверждения об отравлении Саакашвили

21.12.2022 12:38





По заявлению главы медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаза Урткмелидзе, согласно предоставленной ведомству судом части заключения центра «Эмпатия», факт отравления осужденного Михаила Саакашвили не подтверждается.



Как сообщил журналистам Малхаз Уртхмелидзе, согласно предоставленной документации, в организме третьего президента Грузии Михаила Саакашвили нет того количества токсических веществ, которое может привести к отравлению и все показатели значительно ниже нормы.



«Суд передал нам часть т.н. заключения «Эмпатии», которое проводилось в одной из американских лабораторий («NMS Labs»). Мы изучили это заключение, в котором указан нижний предел веществ, улавливаемый анализатор. В заключении рядом с показателем нижнего предела указаны имеющиеся результаты. Минимальный предел анализатора сравнивается с результатами и заключение составлено в такой форме, будто мы имеем дело с отравлением», - заявил Малхаз Урткмелидзе.



Между тем, по его словам, на сайте американской лаборатории, где «Эмпатия» проводила исследование, указан как минимальный предел конкретного анализа, так и допустимая норма, что не отражено в представленных документах.



«На сайте лаборатории NMS Labs, где проводились исследования и результаты не являются конфиденциальными и доступны для всех, указан как минимальный предел, так и допустимая норма. Оказалось, что цифры, приведенные в самой этой лаборатории, т.е. результаты, ниже нормы. Следовательно, этот документ подтверждает, что в организме Михаила Саакашвили нет того количества токсических веществ, которое может привести к отравлению», - заявил глава медицинского департамента.





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