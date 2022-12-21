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По данным администрации президента США, Вашингтон передаст Украине системы ПВО Patriot
21.12.2022 12:39
По сообщению администрации президента США, Вашингтон передаст Украине комплексы ПВО «Patriot».
Представитель администрации Байдена сообщил журналистам, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США Президент США Джо Байден сделает заявление о новом пакете в два миллиарда долларов в виде помощи Украине в сфере безопасности.
Вашингтон заявляет, что батареи Patriot, предоставленные в новом пакете помощи, станут важным активом в защите Украины от варварских атак России на критически важные объекты инфраструктуры. По широко распространенным данным, украинские военные пройдут обучение использованию Patriot в третьей стране. По данным администрации президента США, в приоритете по-прежнему будут NASAMS, HAWKs, Stingers и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
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