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Премьер-министр принял дипломатов на новогоднем приеме
21.12.2022 12:39
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с супругой Нунукой Тамазашвили приняли на новогоднем приеме представителей дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Грузии.
Глава правительства поздравил послов с очередными праздниками, подвел итоги достигнутых за год успехов и рассказал о планах на будущее.
Ираклий Гарибашвили поблагодарил дипломатов за поддержку и дружбу. На приеме также присутствовали органы исполнительной власти.
Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии.
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