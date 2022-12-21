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Премьер-министр принял дипломатов на новогоднем приеме


21.12.2022   12:39


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с супругой Нунукой Тамазашвили приняли на новогоднем приеме представителей дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Грузии.

Глава правительства поздравил послов с очередными праздниками, подвел итоги достигнутых за год успехов и рассказал о планах на будущее.

Ираклий Гарибашвили поблагодарил дипломатов за поддержку и дружбу. На приеме также присутствовали органы исполнительной власти.

Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии.


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