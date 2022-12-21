

Открытие станции метро «Гоциридзе» отложено на неопределенный срок

21.12.2022 12:42





Мэрия Тбилиси разорвала контракт с компанией, занимающейся работами по реабилитации станции метро «Гоциридзе». Пока неизвестно, насколько это отложит открытие станции, которая не обслуживает пассажиров с 2020 года.



На заседании столичного правительства Каха Каладзе поручил разорвать контракт с ООО «Mamison» и внести компанию в чёрный список. По его словам, в выполненных компанией работах есть дефекты и она не ведёт документацию.



Каладзе поручил муниципальным службам самим исправить ошибки, а потраченные деньги из бюджета пообещал взыскать с компании через суд.



Еще в августе мэрия заявила, что компания запросила дополнительное время для реабилитации станции. Сама «Mamison» получила тендер от компании «Kaisen», с которой мэрия также разорвала контракт.



Это не первый случай разрыва контракта между мэрией и «Mamison». Компания должна была отремонтировать станцию «Варкетили». Однако, к моменту разрыва контракта она уже получила 30% от суммы тендера в 12,76 млн лари.





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