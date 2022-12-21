

Поселок Местиа вошел в число победителей проекта ООН «Лучшие туристические деревни»

21.12.2022 12:43





Поселок Местиа в Верхней Сванетии вошел в число победителей проекта «Лучшие туристические деревни» Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) впервые из региона Южного Кавказа.



Официальная церемония награждения состоится в Аль-Ула, Саудовская Аравия, 27–28 февраля будущего года.



В этом году победителями были названы 32 села из 18 стран.



Best Tourism Villages by UNWTO — это глобальная инициатива по привлечению внимания к сельской местности, где благодаря туризму сохраняется культура и местная кухня, развиваются народные традиции и промыслы, поддерживаются ландшафты и природное разнообразие.



Награда позволяет сделать более узнаваемым бренд на мировом рынке сельского туризма.



При этом участниками проекта могут быть только поселки и деревни с низкой плотностью населения, максимум 15 000 жителей.



В Местиа живет всего до 2000 человек. Несмотря на небольшие размеры, село на протяжении столетий являлось культурным и религиозным центром горной Сванетии.



Здесь до сих пор сохранились несколько десятков средневековых сванских каменных домов со сторожевыми башнями, есть историко-этнографический музей с уникальными иконами и рукописямию Многочисленные средневековые церкви и укрепления Местийского района включены в список Всемирного развития ЮНЕСКО.



Местиа является также центром высокогорного туризма и альпинизма; отсюда начинаются восхождения на вершины Ушба, Джанги-тау, Шхара и другие.



Новости-Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





