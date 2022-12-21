

Каладзе: Праздник там, где единство, мир и любовь

21.12.2022 12:46







11:45, 21.12.2022



«23 декабря в 19:00 состоится официальное открытие Новогодней деревни на площади Орбелиани. На этой территории поселится Дед Мороз и будут проводиться различного рода мероприятия», — об этом на заседании городского правительства заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По словам Кахи Каладзе, «Новогодняя деревня» будет функционировать с 23 декабря по 14 января, и у всех будет возможность побывать на настоящем празднике.



«Различные новогодние украшения и инсталляции будут размещены на площади Орбелиани, в Саду 9 апреля и на улице Атонели. Будут организованы детские развлекательные представления, концерты и праздничные шествия сказочных героев. А также развлекательные мероприятия — мастерская Санты и мастер-классы, танцевальное караоке, фотозона с Сантой и детская зона для магических шоу. Традиционно в «Новогодней деревне» горожан развлекут рождественская ярмарка, фестиваль сладостей и различные заведения общественного питания», — заявил Каха Каладзе.















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