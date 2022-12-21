

С 3 по 6 января объявлены выходные

21.12.2022 13:04





Согласно решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили дни с 3 по 6 января 2023 года определены как выходные для лиц, работающих в административных органах, определенных Общим административным кодексом Грузии.



Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



Постановление не распространяется на финансовые обязательства, подлежащие исполнению перед лицами, находящимися под надзором Национального банка Грузии.



Кроме того, указанное постановление не распространяется на деятельность, связанную с государственными закупками, предусмотренную Законом Грузии «О государственных закупках».



Новости-Грузия

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