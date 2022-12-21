Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

С 3 по 6 января объявлены выходные


21.12.2022   13:04


Согласно решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили дни с 3 по 6 января 2023 года определены как выходные для лиц, работающих в административных органах, определенных Общим административным кодексом Грузии.

Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Постановление не распространяется на финансовые обязательства, подлежащие исполнению перед лицами, находящимися под надзором Национального банка Грузии.

Кроме того, указанное постановление не распространяется на деятельность, связанную с государственными закупками, предусмотренную Законом Грузии «О государственных закупках».


Новости-Грузия
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна