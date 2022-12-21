

Киев: Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Грузии

21.12.2022 13:07





Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии. Об этом на своей странице в Facebook написал спикер МИД Украины Олег Николенко. Так он прокомментировал заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



«Лидер правящей партии Грузии заявил, что возвращение Михаила Саакашвили было спецоперацией Украины по втягиванию Тбилиси в войну.



Какие только инсинуации не распространяют отдельные грузинские политики, чтобы снять с себя ответственность за грубые нарушения прав человека в Грузии.



Украина никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии. В то же время мы глубоко разочарованы тем, что грузинские власти спекулируют на теме войны в Украине для достижения своих узких внутриполитических целей.



Мы вновь призываем предоставить доступ к Михаилу Саакашвили уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу.



Кроме того, призываем оказать гражданину Украины соответствующую медицинскую помощь, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке его наказания для перевода в одну из украинских, западноевропейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения», — написал Николенко.



Напомним, 20 декабря лидер правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что «власти Украины принимали непосредственное участие в спецоперации по отправке Саакашвили в Грузию». Так он истолковал призыв Зеленского к Тбилиси перевести экс-президента в одну из иностранных клиник.



Источник: СОВА

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