

Белый дом раскрыл детали подготовки первого зарубежного визита Зеленского от 24 февраля

21.12.2022 13:09





Президент Украины Владимир Зеленский посетит США по приглашению президента Джо Байдена после того, как оба лидера обсудили визит Зеленского в Вашингтон во время телефонного разговора 11 декабря.



Об этом в телефонном общении со СМИ сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, пишет "Европейская правда".



Чиновник отметил, что Белый дом официально пригласил президента Зеленского приехать в Вашингтон в минувшую среду 14 декабря.



При этом в Белом доме уточнили, что предложили президенту Зеленскому провести длительную встречу с президентом Байденом, встречу с ключевыми членами команды национальной безопасности и кабинета президента Байдена, а также возможность выступить перед прессой и подняться на Капитолийский холм для участия в совместном заседании Конгресса США.



Украинская сторона, офис президента Зеленского, официально принял приглашение в прошлую пятницу. Визит был окончательно подтвержден в воскресенье, всего три дня назад.



В тот же день Белый дом связался с офисом спикера Палаты представителей США, чтобы сообщить Конгресс о визите Зеленского.



Чиновник добавил, что на встрече президентов у Зеленского и Байдена "будет возможность провести углубленное стратегическое обсуждение дальнейших действий на поле боя, возможностей и обучения, которые США и союзники будут продолжать предоставлять Украине, санкций и экспортного контроля, которые мы ввели и будем продолжать усиливать и усиливать, что привело к значительным потерям для российской экономики и российской оборонно-промышленной базы, и помощи в экономическом и энергетическом секторе, а также гуманитарной помощи, которую мы предоставляем, чтобы сделать жизнь народа Украины лучшим".



Представитель Белого дома сообщил также, что президент США Джо Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в области безопасности на сумму около 2$ млрд, который будет содержать батарею ЗРК Patriot.



21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты.



Владимир Зеленский лично сообщил, что уже в пути в США.





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