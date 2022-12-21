

Аласания: В следующий день рождения мой сын не должен быть ни здесь, ни в тюрьме, он этого не заслужил

21.12.2022 14:29





В следующий день рождения мой сын не должен быть ни здесь, ни в тюрьме, он этого не заслужил. Этот человек заслужил лишь благодарность от Грузии и Украины за разрушение прежней системы, - заявила журналистам мать третьего президента Грузии Гиули Аласания перед посещением сына в клинике «Вивамед».



Вместе с тем, как отметила Гиули Аласания, заявления главы медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаза Урткмелидзе не являются для нее убедительными и приемлемыми.



«Эти пояснения для меня неприемлемы. У нас есть заключение калифорнийской лаборатории, и для меня это является аргументом и заключением. А заключение Пенитенциарной службы неверно. [Малхаз Урткмелидзе] ничего не может доказать, пусть приведет свои аргументы калифорнийским токсикологам», - заявила Аласания.



Для справки, по заявлению главы медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаза Урткмелидзе, согласно предоставленной ведомству судом части заключения центра «Эмпатия», факт отравления осужденного Михаила Саакашвили не подтверждается.



По его же словам, в организме третьего президента Грузии Михаила Саакашвили нет того количества токсических веществ, которое может привести к отравлению и все показатели значительно ниже нормы.





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