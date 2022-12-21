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The Hill: Конгресс США намерен признать Россию "государством-агрессором"
21.12.2022 14:36
По данным издания, в Конгрессе США в спешном порядке разрабатывают законопроект о признании России "государством-агрессором". Его намерены принять вместо законопроекта о признании РФ "государством – спонсором терроризма", отклоненного американскими властями.
Новый документ, как пишет The Hill, предусматривает, что Россия или любая другая страна будет признана "государством-агрессором", если президент США решит, что они участвуют в агрессии против Украины.
Также законопроект предлагает дать право американскому президенту налагать санкции на любого человека, который "несет ответственность за преступление агрессии, причастен к нему или является его соучастником".
Работу над новым законопроектом в интервью CNN подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен, заявив, что таким образом американские власти хотят "обойти некоторые проблемы, которые связаны с использованием статуса государства – спонсора терроризма".
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