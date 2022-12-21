

Бежашвили: Отказ Саакашвили от проведения анализов означает, что он не доверяет системе

21.12.2022 15:04





Думаю, что руководителю Пенитенциарной службы лучше заниматься своим делом и не допускать уголовного преступления, - так прокомментировал член «Единого национального движения» Леван Бежашвили заявление главы медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаза Урткмелидзе.



Как заявил Бежашвили журналистам, Михаил Саакашвили является объектом политического преследования.



Что касается вопроса проведения анализов, то, по словам Левана Бежашвили, Михаил Саакашвили позволит врачам взять образцы для анализов лишь тогда, когда у него будет доверие к органам, которые должны вести независимое расследование.



«Отказ Михаила Саакашвили от проведения дальнейших анализов означает то, что он не доверяет системе, которая поступает с ним преступно. Когда речь идет о сделанном независимыми американскими экспертами заключении, что он был отравлен, первое, что должно сделать государство, и это дело чести, пригласить международные следственные службы, следственные бюро и принять все меры для того, чтобы позволить независимым следственным структурам расследовать этот вопрос», - заявил Бежашвили.



Для справки, по заявлению главы медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаза Урткмелидзе, согласно предоставленной ведомству судом части заключения центра «Эмпатия», факт отравления осужденного Михаила Саакашвили не подтверждается.



По его же словам, в организме третьего президента Грузии Михаила Саакашвили нет того количества токсических веществ, которое может привести к отравлению и все показатели значительно ниже нормы.





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