

Гостиница в Парке Ваке построена не будет — инвестору передадут альтернативные участки

21.12.2022 15:35





Мэрия Тбилиси передаст альтернативные земельные участки компании, которая должна была построить гостиницу в Парке Ваке. Стоимость участков составляет 2,8 млн долларов.



Специальное соглашение между Мэрией Тбилиси и инвестором было подписано 24 июля 2013 года. Со стороны мэрии документ подписал тогдашний градоначальник Гиги Угулава. Одним из обещаний Каладзе было не допустить этого строительства.



Против строительства протестовали граждане, также был подан иск в суд, но в 2019 году Верховный суд оставил документ в силе.



«Моим обещанием было, что за счёт рекреационных зон не будет ни одного строительства. Это, конечно же, остаётся нашим подходом и сегодня», — заявил Каладзе.



Он объяснил, что мэрия и компания долгое время вели переговоры о стоимости альтернативного участка. Изначальная оценка компании, по его словам, составляла 5,7 млн долларов. В конечном итоге, рассказал Каладзе, компании передадут участок стоимостью в 2,8 млн долларов. Речь идет о 5 гектарах у озера Лиси и 4000 кв.м. на территории Крцаниси.



Мэр Тбилиси поблагодарил всех, кто протестовал против строительства и распорядился облагородить территорию строительства.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





