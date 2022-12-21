

Гарибашвили отправился с официальным визитом в Саудовскую Аравию

21.12.2022 16:26





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отправился в Королевство Саудовская Аравия.



В рамках официального визита планируется проведение двусторонних встреч на высоком уровне.



В состав делегации, возглавляемой премьер-министром Ираклием Гарибашвили, входят: вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.



Эту информацию распространяет администрация правительства.





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