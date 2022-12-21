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Гарибашвили отправился с официальным визитом в Саудовскую Аравию


21.12.2022   16:26


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отправился в Королевство Саудовская Аравия.

В рамках официального визита планируется проведение двусторонних встреч на высоком уровне.

В состав делегации, возглавляемой премьер-министром Ираклием Гарибашвили, входят: вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.

Эту информацию распространяет администрация правительства.


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