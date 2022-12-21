

Министры иностранных дел ГУАМ провели встречу в видеоформате

21.12.2022 16:28





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 20 декабря принял участие в 40-м заседании Совета министров иностранных дел ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), которое прошло в формате видеоконференции.



Заседание проходило под председательством вице-премьера Молдовы, министра иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. В нем также участвовали: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба; заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев.





Согласно пресс-релизу ГУАМ, Совет обсудил вопросы политического взаимодействия в формате ГУАМ, а также межпарламентского, отраслевого сотрудничества и сотрудничества со странами-партнерами и международными организациями в рамках ГУАМ.



По сообщению МИД Грузии, стороны также отметили выдающийся вклад Секретариата ГУАМ в обеспечение непрерывного функционирования организации и бесперебойной работы рабочих групп ГУАМ на фоне продолжающейся войны в Украине.



На фоне существующих вызовов они акцентировали внимание на важности укрепления регионального сотрудничества и важности скоординированного взаимодействия стран-участниц ГУАМ в рамках международных площадок. «Особо была подчеркнута приоритетность транспортно-коммуникационных и энергетических сфер и важность развития транспортного коридора ГУАМ», — говорится в заявлении МИД.



По той же информации, участники заседания утвердили страны-координаторы рабочих групп ГУАМ на 2023-2024 годы и приняли решение о передаче председательства Украине в 2023 году.



В свою очередь, по данным МИД Украины, Дмитрий Кулеба заявил, что, несмотря на полномасштабную агрессию России, его страна готова к продуктивному председательству в организации в 2023 году.



Дмитрий Кулеба также назвал пять приоритетов председательства Украины. Среди них — суверенитет и территориальная целостность государств-членов ГУАМ; Создание новых экономических возможностей и развитие торговли между европейскими и азиатскими рынками; Прогресс в обеспечении полноценного функционирования зоны свободной торговли; сотрудничество с Европейской комиссией по транспортному коридору ГУАМ; Упрощение таможенных процедур и внедрение комплексного подхода к транспортным документам в рамках транспортного коридора ГУАМ.



Он также выразил надежду, что государства-члены поддержат снятие с русского языка статуса официального и рабочего языка ГУАМ.



ГУАМ — организация демократии и экономического развития, которая была создана в 1997 году для противодействия военно-политическому влиянию России. Организация объединяет Грузию, Украину, Азербайджан и Молдову. Участников организации объединяют, в основном, наличие «замороженных конфликтов» на их территориях, а также они заняты теми совместными экономическими проектами, которые связывают участников организации с европейскими рынками в обход России.





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