

DRI: Рекомендация ЕС о независимости СМИ не выполняется

21.12.2022 16:38





По данным неправительственной организации «Институт исследования демократии» (DRI), план «Грузинской мечты» по реализации 7-й рекомендации Еврокомиссии, касающейся создания независимой медиа-среды государства, не соответствует требованиям Европейской комиссии.



По оценке DRI, та часть плана «Мечты», которая касалась свободы СМИ, характеризовалась «особой неясностью»:



«В данном случае властями не указаны ни конкретные сроки реализации плана, ни какие-либо конкретные действия, кроме обязательства раскрывать информацию о «соответствующих делах».



«Грузинская мечта» не предпринимала никаких усилий для изменения ситуации в сторону независимости СМИ. Наоборот, ужесточение приговора Нике Гварамия Тбилисским апелляционным судом 2 ноября 2022 года вызвало дополнительные вопросы. Дело Ники Гварамия упоминается и в резолюции Европарламента, в которой жестко критикуется бездействие властей Грузии в отношении насилия 5 июля 2021 года, в результате которого пострадали журналисты», — констатирует DRI.



DRI также напоминает, что резолюция от 9 июня 2022 года о свободе СМИ и безопасности журналистов в Грузии предшествовала упомянутой резолюции Европарламента, где «текущая ситуация с точки зрения свободы СМИ в Грузии оценивается как наиболее тяжелая».



Организация ссылается на постановление о пересмотре приговора Нике Гварамия: «Власти Грузии должны защищать самые высокие стандарты демократии, верховенства закона и основных свобод, ограничивать использование стратегических жалоб на правозащитников и представителей СМИ против участия общественности». Также:



«Грузинские власти должны воздерживаться от вмешательства в свободу СМИ или проведения политически мотивированных судебных дел против владельцев и представителей СМИ;

В резолюции указывается на отсутствие расследования и судебного преследования виновных в насилии в отношении журналистов 5 июля, когда один журналист был убит в результате насильственного нападения;

В резолюции также говорится, что Совет Европы и демократические партнеры должны рассмотреть возможность введения персональных санкций в отношении олигарха Бидзины Иванишвили за преследование журналистов и политических оппонентов и из-за его влияния в правительстве».

Согласно DRI, чтобы оценить, в какой степени была выполнена 7-я рекомендация Европейской комиссии, Европейская комиссия будет внимательно следить за тем, чтобы текущие уголовные дела против владельцев и менеджеров СМИ соответствовали стандартам, требуемым Европейской комиссией. «К сожалению, в этом плане Грузия не добилась прогресса», — говорят в организации.





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