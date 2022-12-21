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В США обнародовали время встречи Байдена и Зеленского
21.12.2022 16:53
Президент США Джо Байден встретит президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме в 21:00 по киевскому времени.
Это следует из распорядка дня американского лидера, сообщает "Европейская правда".
Согласно графику президента США, Джо Байден "встретит президента Украины Владимира Зеленского на Южной лужайке Белого дома" в два часа дня по местному времени (21:00 по киевскому времени).
В 21:30 по Киеву запланирован старт переговоров обоих лидеров, а в 23:30 - совместная пресс-конференция.
Зеленский посетит США по приглашению президента Джо Байдена после того, как оба лидера обсудили визит Зеленского в Вашингтон во время телефонного разговора 11 декабря.
Представитель Белого дома сообщил также, что президент США Джо Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в сфере безопасности на сумму около $2 млрд, который будет включать батарею ЗРК Patriot.
21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты.
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