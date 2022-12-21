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Элисашвили: Перевод тяжелобольного заключенного на лечение за границу повлечёт тюремный бунт


21.12.2022   17:42


Депутат парламента Алеко Элисашвили считает, что власти Грузии несут ответственность за здоровье экс-президента Михеила Саакашвили, но не может согласиться с требованием перевести его на лечение за границу. По его мнению, такой прецедент повлечет за собой тюремный бунт.

Он отметил, что если с Саакашвили что-то случится, это будет «катастрофой для страны», ответственность за которую будут нести власти.

Элисашвили также отметил, что многие люди, в том числе и те, кто во время президентства Саакашвили хвалил его, теперь злорадствуют, наблюдая за его состоянием. Политик считает, что месть над слабым — это «низко».

При этом, депутат сказал, что политзаключенным Саакашвили не является — «он натворил дел, когда был у власти, превысил полномочия и должен был сидеть в тюрьме».

Элисашвили также подверг критике правящую партию за то, что она, по его мнению, оставляет почву для вопросов о состоянии здоровья Саакашвили.

Депутат также заявил, что перевод Саакашвили на лечение за границу повлечёт тюремный бунт.

«Я не совсем с этим согласен, честно говоря… Давайте откровенно: если будет прецедент перевода тяжелобольного за границу, прямо скажу, в тюрьмах будет большой бунт», — сказал он.

В ответ на реплику ведущей, что заключенным скажут, что «президент — не обычный заключенный», Элисашвили заявил:

«А объясните это им. Знаете как там? Там абсолютно другие вещи происходят. Когда тебя приговорили к 25 годам, проглотишь ложку, тапок, навредишь себе… Знаете какие вещи будут там твориться, если допустят такой прецедент? Вы думаете, там тяжелобольных нет?».


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