

Элисашвили: Перевод тяжелобольного заключенного на лечение за границу повлечёт тюремный бунт

21.12.2022 17:42





Депутат парламента Алеко Элисашвили считает, что власти Грузии несут ответственность за здоровье экс-президента Михеила Саакашвили, но не может согласиться с требованием перевести его на лечение за границу. По его мнению, такой прецедент повлечет за собой тюремный бунт.



Он отметил, что если с Саакашвили что-то случится, это будет «катастрофой для страны», ответственность за которую будут нести власти.



Элисашвили также отметил, что многие люди, в том числе и те, кто во время президентства Саакашвили хвалил его, теперь злорадствуют, наблюдая за его состоянием. Политик считает, что месть над слабым — это «низко».



При этом, депутат сказал, что политзаключенным Саакашвили не является — «он натворил дел, когда был у власти, превысил полномочия и должен был сидеть в тюрьме».



Элисашвили также подверг критике правящую партию за то, что она, по его мнению, оставляет почву для вопросов о состоянии здоровья Саакашвили.



Депутат также заявил, что перевод Саакашвили на лечение за границу повлечёт тюремный бунт.



«Я не совсем с этим согласен, честно говоря… Давайте откровенно: если будет прецедент перевода тяжелобольного за границу, прямо скажу, в тюрьмах будет большой бунт», — сказал он.



В ответ на реплику ведущей, что заключенным скажут, что «президент — не обычный заключенный», Элисашвили заявил:



«А объясните это им. Знаете как там? Там абсолютно другие вещи происходят. Когда тебя приговорили к 25 годам, проглотишь ложку, тапок, навредишь себе… Знаете какие вещи будут там твориться, если допустят такой прецедент? Вы думаете, там тяжелобольных нет?».





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