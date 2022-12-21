

МИД Украины: Власть Грузии «спекулирует» на вопросе войны в Украине

21.12.2022 19:35





«Мы глубоко разочарованы тем, что власти Грузии спекулируют на войне в Украине для достижения своих узких внутриполитических целей», — заявил 20 декабря пресс-спикер МИД Украины Олег Николенко.



До заявления пресс-спикера МИД Украины председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе в ответ на призыв президента Зеленского перевести находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу вчера заявил, что «власти Украины принимали непосредственное участие в спецоперации по отправке Саакашвили в Грузию, что, к счастью, провалилось».



Перед этим председатель парламентской фракции Грузинской мечты Мамука Мдинарадзе отметил, что Саакашвили вернулся в Грузию в 2021 году в рамках спецоперации, и «сегодня авторы спецоперации добились заявления президента Украины в пользу исполнителя спецоперации».



Николенко отметил, что «Украина никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии», однако добавил, что грузинские политики «к каким только инсинуациям не прибегают (…), чтобы избежать ответственности за массовые нарушения прав человека в Грузии».



В то же время официальный представитель МИД Украины призвал власти Грузии разрешить уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу посетить Михаила Саакашвили и оказать надлежащую медицинскую помощь гражданину Украины.



«Также призываем вас (…) удовлетворить просьбу об отсрочке приговора (Михаилу Саакашвили) с целью его перевода в клинику в Украине, Западной Европе или Америке для дальнейшего лечения», — повторил Николенко просьбу президента Зеленского.



Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию в конце сентября 2021 года. Его арестовали 1 октября. В 2018 году суд заочно признал бывшего президента виновным по двум разным делам. Саакашвили предъявили обвинения еще по трем делам, хотя он все обвинения отвергает и называет их политически мотивированными.



Завтра, 22 декабря, в городском суде состоится очередное заседание по вопросу об освобождении Михаила Саакашвили из-под стражи или отсрочке исполнения наказания в связи с ухудшением состояния его здоровья.





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