

Зеленский: я в США, чтобы поблагодарить и приблизить нашу победу

22.12.2022 00:11





Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прибыл в США, чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за поддержку.



Об этом говорится в сообщении в его Телеграмм-канале, пишет "Европейская правда".



"А также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы. Проведу ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки", - говорится в сообщении.



"В следующем году мы должны вернуть украинский флаг и свободу всей нашей земле, всем нашим людям", - написал Зеленский.



Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.



Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигла 21,9 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.



21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты. Президент США Джо Байден встретит Зеленского в Белом доме в 21:00 по киевскому времени.





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