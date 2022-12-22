

Столтенберг может возглавить Международный валютный фонд - СМИ

22.12.2022 00:16





Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может стать новым председателем Международного валютного фонда в следующем году.



Об этом сообщает норвежский телеканал TV2 со ссылкой на источник в НАТО, пишет "Европейская правда".



Назначение Столтенберга в МВФ может состояться после окончания срока его полномочий на посту генсека НАТО 1 октября 2023 года.



"США хотят видеть Столтенберга на должности исполнительного директора Международного валютного фонда", - сказал собеседник телеканала в НАТО. Штаб-квартира МВФ находится в Вашингтоне.



Информация о том, что Столтенберг является фаворитом США на эту должность, циркулирует и в НАТО, подтверждает источник в системе НАТО.



Сегодня Международный валютный фонд возглавляет Кристалина Георгиева из Болгарии. Срок ее полномочий истекает в 2024 году.



Столтенберг является вторым по продолжительности пребывания в должности генсеком НАТО. За несколько недель до российского вторжения стало известно, что Столтенберг возглавит Национальный банк Норвегии в сентябре 2022 года, покинув Альянс.



Однако через месяц после начала войны главы государств и правительств стран НАТО собрались на кризисный саммит в Брюсселе и Столтенберг согласился на продление срока пребывания в должности. Саммит НАТО продлил срок полномочий Столтенберга до 30 сентября 2023 года. После этого Столтенберг объявил, что отказывается от работы в Norges Bank.



Телеканал также сообщает, что в качестве преемник Столтенберга рассматриваются несколько кандидатур, среди них премьер-министр Испании Педро Санчес и премьер Нидерландов Марк Рютте.



В Испании выборы состоятся в 2023 году, а в Нидерландах - в 2024 году. Результаты выборов могут повлиять на процесс назначения нового генсека.



Ранее сообщалось, что вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд является одним из кандидатов на должность генерального секретаря НАТО после Столтенберга.





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