

Давиташвили: Экономика Персидского залива имеет большой потенциал для сотрудничества с Грузией

22.12.2022 10:54





«Визит премьер-министра в Саудовскую Аравию можно оценить как имеющий особое экономическое значение для нашей страны», — заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.



По словам министра, экономика стран Персидского залива имеет большой потенциал для сотрудничества с Грузией.



«Думаю, визит прошел очень успешно, так как по итогам визита принято решение о создании совместных рабочих групп премьер-министров по разным направлениям, два раза в год отчитываться непосредственно перед главами правительств, чтобы получить практические результаты исходя из этого визита. То есть, этот визит должен иметь конкретные экономические результаты. Для нас это самое главное», — сказал Давиташвили.



Вместе с тем, по его словам, Саудовская Аравия является одной из крупнейших экономик.



«Саудовская Аравия имеет валовой внутренний продукт более одного триллиона, соответственно, есть большой шанс и потенциал для сотрудничества с Грузией. Что касается инвестиций, мы выполняем важнейшее соглашение о защите и признании инвестиций. Это станет важной предпосылкой для поощрения инвестиций из Саудовской Аравии. Сегодня уже успешно осуществляются инвестиции в недвижимость, хотя речь шла о более важных крупных проектах, совместном сотрудничестве в различных сферах. Таких, как энергетика. Вы знаете, что Саудовская Аравия очень успешна не только в производстве и экспорте традиционных энергоресурсов, но и во внедрении возобновляемых источников энергии, у них есть опыт и ресурсы. Мы ожидаем, что у нас будут инвесторы из Саудовской Аравии в крупных флагманских проектах возобновляемой энергетики, а также в таких важных стратегических проектах, которые повышают связность страны с Европой. Вы видели, что представители Саудовской Аравии выразили очень большое желание, что и обсуждалось между ними во время встречи премьер-министров», — заявил Леван Давиташвили.







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