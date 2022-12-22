

Владимир Зеленский передал Конгрессу флаг с подписями украинских солдат

22.12.2022 11:08





Президент Украины Владимир Зеленский в Конгрессе передал законодателям США украинский флаг, который подписан украинскими солдатами.



По словам Зеленского, флаг ему передали военные в Бахмурте.



«Когда я был в Бахмуте вчера, наши герои подарили мне флаг. Боевой флаг. Флаг тех, кто защищает Украину, Европу и весь мир ценой своей жизни. Они попросили меня передать вам этот флаг – Конгрессу США. Членам Сената и Конгресса, чьи решения могут спасти миллионы жизней. Так пусть же эти решения будут приняты. Пусть этот флаг остается с вами, дамы и господа. Этот флаг – символ нашей победы в этой войне. Мы продолжаем бороться, и мы победим, потому что мы едины – Украина, Америка и весь свободный мир», – заявил Зеленский.



В ответ спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси передала на память украинскому лидеру американский флаг, который развивался над Капитолием в день его визита.







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