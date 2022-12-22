

Президент Молдовы присоединилась к заявлению Зеленского по Саакашвили

22.12.2022 12:19





Президент Молдовы Майя Санду поддержала призыв Зеленского к властям Грузии дать возможность Михаилу Саакашвили пройти лечение за границей.



«Мы обеспокоены опасными для жизни осложнениями, связанными с условиями содержания под стражей. Молдова присоединяется к призыву к правительству Грузии разрешить бывшему президенту выехать за границу на лечение для сохранения его здоровья», — написала Санду в Twitter.



Это уже второе ее обращение с обеспокоенностью за жизнь Саакашвили с начала декабря.



Президент Украины Владимир Зеленский два дня назад призвал власти Грузии проявить милосердие и передать Михаила Саакашвили любой из стран Европы, США или Украине.



С момента ареста 1 октября прошлого года Саакашвили похудел более чем на 42 килограмма. Независимая экспертиза заявила о 20 диагнозах, кахексии — угрожающей жизни потере веса и обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути.



Власти Грузии не признают тяжелое состояние Саакашвили спустя год и два месяца после ареста. Представители правящей партии и правительства утверждают, что экс-президент притворяется и занимается членовредительством, чтобы добиться выхода на свободу.



Свою обеспокоенность в связи с ситуацией выразили Евросоюз и Госдеп США.



Адвокаты Саакашвили подали ходатайство об отсрочке наказания и освобождении Саакашвили по состоянию здоровья. Заседание с третьей попытки было назначено в Тбилисском городском суде на 22 декабря. Бывший президент, на транспортировку которого в суд не дали разрешения врачи, подключен дистанционно.







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