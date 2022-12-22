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Саакашвили хотел обратиться к суду на украинском языке, но судья не разрешил
22.12.2022 12:27
Михаил Саакашвили хотел обратиться к суду на украинском языке во время процесса об отсрочке наказания в Тбилисском городском суде, но судья не разрешил ему это сделать. Михаил Саакашвили отметил, что является гражданином Украины и будет говорить на украинском языке.
Судья Георгий Аревадзе попросил отключить звук во время дистанционного включения экс-президента.
В связи с этим в зале суда последовал шум. Сторонница «Национального движения» Дареджан Цквитария выступила с протестом, которую удалили из зала суда и оштрафовали на 200 лари.
Скоро Михаил Саакашвили выступит перед судом с помощью переводчика.
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