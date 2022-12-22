

Саакашвили хотел обратиться к суду на украинском языке, но судья не разрешил

22.12.2022 12:27





Михаил Саакашвили хотел обратиться к суду на украинском языке во время процесса об отсрочке наказания в Тбилисском городском суде, но судья не разрешил ему это сделать. Михаил Саакашвили отметил, что является гражданином Украины и будет говорить на украинском языке.



Судья Георгий Аревадзе попросил отключить звук во время дистанционного включения экс-президента.



В связи с этим в зале суда последовал шум. Сторонница «Национального движения» Дареджан Цквитария выступила с протестом, которую удалили из зала суда и оштрафовали на 200 лари.



Скоро Михаил Саакашвили выступит перед судом с помощью переводчика.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





