

Саакашвили стало плохо, из-за чего ему пришлось отключиться от судебного заседания

22.12.2022 13:24





По словам адвоката бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, Саакашвили стало плохо в клинике Вивамед».



Как отметил Хачапуридзе, в клинике вместе с бывшим президентом находится второй адвокат Илья Ломия, который и сообщил ему об этом.



По словам адвоката, Саакашвили понадобилась помощь врачей. На данном этапе заседание проходит без участия Саакашвили.



«Там находится адвокат моей компании Илья Ломия, который недавно связался со мной. Он сказал, что г-н Михаил почувствовал себя плохо, вызвали врача и на данном этапе он отказывается от подключения. Может ситуация улучшиться и он захочет подключиться, если Пенитенциарная служба сможет это сделать, - заявил Хачапуридзе.





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