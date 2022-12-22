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Байден: Россия не победит в войне, но нам все равно придется говорить с Путиным
22.12.2022 14:25
«Россия не сможет выиграть войну, но нам все равно придется говорить с Путиным», — заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По его словам, США продолжат поддерживать Украину, чтобы она преуспела на поле боя.
«Война могла бы закончиться сегодня, если бы Путин имел хоть какое-то достоинство и поступил бы правильно, просто вывел бы с территории Украины свои войска, но этого не произойдет. Поэтому мы будем продолжать поддерживать Украину, чтобы они добились успеха на поле боя с помощью нас, наших европейских союзников и других.
Несколько дней назад сам Путин признал, что воевать в Украине сложнее, чем он себе представлял. Он думал, что сможет сломить НАТО. Он думал, что украинцы, говорящие по-русски, будут рады и примут его. Он ошибался и ошибается сейчас. Когда Путину станет ясно, что он не сможет выиграть эту войну, тогда президент Зеленский сможет решить, как он хочет закончить эту войну», — сказал Байден.
Вместе с тем, Байден заявил, что в международной политике ничто не может заменить очные встречи.
«Вся политика — персональная, она о том, чтобы смотреть в глаза. Нет замены тому, чтобы садиться друг против друга и смотреть в глаза, друг это или враг», — заявил Байден.
В этом контексте президент США отметил, что во время очной встречи с Зеленским он убедился, что украинский президент может пожертвовать собой ради своей родины.
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