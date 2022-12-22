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Парламент Грузии не смог избрать председателя и профессиональных членов ЦИК


22.12.2022   14:27


Парламент Грузии не смог избрать председателя и профессиональных членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии. Для их избрания требовался кворум в 100 голосов, но кандидаты, предложенные президентом Грузии, получили нулевую поддержку парламента.

Президент представил парламенту на пост председателя ЦИК кандидатуры Тамар Алпаидзе и Реваза Эгадзе.

На одну вакантную должность члена ЦИК были представлены Георгий Марсагишвили и Натия Циптаури, а на другую – Леван Исакадзе и Кристине Каджая.


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