

Парламент Грузии не смог избрать Народного защитника

22.12.2022 14:31





Парламент Грузии не мог избрать Народного защитника. Все 19 из 19 кандидатов, представленных в парламент, провалились. Согласно Конституции и законодательства Грузии парламент должен был избрать Народного защитника сроком на 6 лет большинством не менее трех пятых полного состава. Это 90 голосов, которых нет ни у одной парламентской партии, и необходимо было политическое соглашение.



Всего на должность омбудсмена претендовали 19 человек. Из них парламентская оппозиция поддерживала кандидатуры Анны Абашидзе, Георгия Бурджанадзе и Нази Джанезашвили. Предложение же правящей команды заключалось в том, что парламенту нужно выбрать Народного защитника из следующих пяти кандидатов – Лелы Гаприндашвили, Тинатин Эрквания, Нугзара Кохреидзе, Георгия Мариамидзе и Кетеван Чачава. В итоге большинство не проголосовало ни за одного из кандидатов.



На должность омбудсмена были представлены: Анна Абашидзе, Нази Джанезашвили, Нугзар Кохреидзе, Георгий Бурджанадзе, Серго Махарадзе, Марика Аревадзе, Тинатин Эрквания, Георгий Мариамидзе, Лела Гаприндашвили, Кетеван Чачава, София Деметрашвили, Николоз Николадзе, Александр Кобаидзе, Яго Хвичия, Джемал Нателашвили, Леван Кокорашвили, Георгий Цобехия, Мака Миндиашвили и Евгения Тавадзе.





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