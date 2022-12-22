

Кобахидзе: Заявления Зеленского и Санду о Саакашвили не имеют значения

22.12.2022 15:21





Председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что призывы президентов Украины и Молдовы дать возможность Михаилу Саакашвили пройти лечение за границей, не имеют значения.



«Правительство Зеленского принимало непосредственное участие в спецоперации по отправке Саакашвили в Грузию в контейнере со сметаной… его заявление не может иметь особого значения», — сказал Кобахидзе.



«А у Санду, если не ошибаюсь, сидит 6-й президент Молдовы. Санду должна позаботиться о своем президентском заключенном, который до сих пор находится в тюрьме»,- добавил председатель «Грузинской мечты».



Кобахидзе при этом подчеркнул, что заседание суда, к которому Саакашвили был подключен дистанционно, было использовано для очередной попытки ввести всех в заблуждение.



«Сегодня мы увидели еще одну симуляцию. Однако, похоже, что для этого тоже нужен талант, и это была очень бездарная симуляция», — сказал Кобахидзе.



Он утверждал, что причиной аномально быстрого сброса веса Саакашвили стали «избирательное питание» и ранее сделанная операция на желудке. Также Кобахидзе заявил, что идет манипуляция медицинскими данными, а все статьи о тяжелом состоянии Саакашвили — проплаченные и заказные.



Кобахдзе заверил, что «ответственность за Саакашвили как заключенного несут государственные органы и он находится под опекой».



Президент Украины Владимир Зеленский два дня назад призвал власти Грузии проявить милосердие и передать Михаила Саакашвили любой из стран Европы, США или Украине. Сегодня к этому обращению присоединилась президент Молдовы Майя Санду.



Свою обеспокоенность в связи с состоянием Саакашвили выразили Евросоюз и Госдеп США.



С момента ареста 1 октября прошлого года Саакашвили похудел более чем на 42 килограмма. Независимая экспертиза заявила о 20 диагнозах, кахексии — угрожающей жизни потере веса и обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути.



Власти Грузии не признают тяжелое состояние Саакашвили спустя год и два месяца после ареста. Представители правящей партии и правительства утверждают, что экс-президент притворяется и занимается членовредительством, чтобы добиться выхода на свободу.

Адвокаты Саакашвили подали ходатайство об отсрочке наказания и освобождении Саакашвили по состоянию здоровья. Процесс с третьей попытки начался в Тбилисском городском суде на 22 декабря. Бывший президент, на транспортировку которого в суд не дали разрешения врачи, был подключен к нему дистанционно. Через некоторая время защита заявила, что Саакашвили понадобилась помощь врачей и подключение было прервано.







Новости-Грузия

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