

Министр обороны Грузии принял участие в трехстороннем министериале в Турции

22.12.2022 15:22





Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе 21 декабря принял участие в трехстороннем министериале Грузия-Турция-Азербайджан, который прошел в Кайсери, Турция. Он также встретился со своими турецким и азербайджанским коллегами Хулуси Акаром и Закиром Гасановым в формате лицом к лицу.



Трехстороннее сотрудничество в сфере обороны между Грузией, Турцией и Азербайджаном началось в 2012 году и встречи в рамках сотрудничества принимают страны-участницы на ротационной основе. Трехсторонний министериал в этом году проходит в Турецкой Республике.



Трехсторонний министериал

По сообщению Министерства обороны Грузии, в ходе встречи в трехстороннем формате министры обороны Грузии, Турции и Азербайджана обсудили обстановку в области безопасности в более широком Черноморском регионе и современные вызовы, а также текущие события в Украине. Они также акцентировали внимание на важности укрепления энергетической безопасности и диверсификации путей поставок энергоносителей.



Министры Грузии, Турции и Азербайджана также затронули существующее сотрудничество в сфере обороны и планы на будущее, во время чего Джуаншер Бурчуладзе отметил, что совместные учения и тренировки, встречи на экспертном уровне еще больше сближают военных трех стран и укрепляют взаимную совместимость.



По итогам встречи министры обороны подписали коммюнике трехстороннего министериала.



Встреча с турецким коллегой



Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Грузии, на встрече министры обороны Грузии и Турции акцентировали внимание на успешном стратегическом сотрудничестве в сфере обороны между двумя странами.



Джуаншер Бурчуладзе отметил материально-техническую и финансовую помощь Турции, участие и поддержку турецких специалистов в процессе развития Сил обороны Грузии и поблагодарил своего турецкого коллегу за оказанную поддержку.



Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в двустороннем и трехстороннем форматах. Также обсудили сотрудничество с НАТО, углубление связей в направлении военного образования и международных учений.



«Одной из основных тем разговора стала обстановка безопасности в регионе, растущие угрозы и агрессия России в Украине», — говорится в сообщении Министерства обороны.





Встреча с азербайджанским коллегой



Джуаншер Бурчуладзе на встрече со своим азербайджанским коллегой акцентировал внимание на ситуации с безопасностью в регионе, важности мира и стабильности. Они «обсудили совместно реализуемые и текущие важные проекты».



По сообщению Министерства обороны Грузии, на встрече стороны также обсудили направления двустороннего сотрудничества в сфере обороны, в том числе сотрудничество в сфере военного образования и совместное участие в многонациональных военных учениях.



Согласно той же информации, Джуаншер Бурчуладзе также отметил, что «реализация энергетического проекта имеет историческое значение, что было подтверждено подписями премьер-министра Грузии и руководителей Азербайджана, Румынии и Венгрии несколько дней назад».



В свою очередь, по сообщению Министерства обороны Азербайджана, на встрече стороны подчеркнули важность взаимной помощи для территориальной целостности наших стран и отметили, что развитие двустороннего военного сотрудничества будет способствовать обеспечению стабильности и безопасности в регионе.



Они также подчеркнули, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в сфере обороны развивается. Коллеги также обсудили различные направления военного сотрудничества между странами, региональную безопасность и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.



Civil.ge

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