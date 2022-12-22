

Кобахидзе заявил, что Саакашвили «бездарно симулировал» на судебном процессе

22.12.2022 16:22





Председатель правящей партии Иракли Кобахидзе заявил, что на процессе экс-президента Михеила Саакашвили граждане увидели «бездарную симуляцию».



«Мы увидели очередную симуляцию, но видимо, для этого тоже нужен талант, а симуляция была бездарной. Касательно его внешнего вида, то он ничем не отличается от кадров, опубликованных Минюстом несколько дней назад. Он на выборочном питании, что повлекло похудение. Также он сделал операцию на желудке.



Это единственное, что мы видим. Остальное, касательно медицинских показаний, должно быть подтверждено медицинским диагнозом, а они так ни одного и не опубликовали. Это всё подтверждает то, что имеет место однозначная симуляция и она очень бездарная, в том числе сегодня, в телевизионном эфире», — сказал Кобахидзе.



Напомним, что сегодня Саакашвили дистанционно присутствовал на своем судебном процессе, в ходе которого ему, по словам адвоката, стало плохо.





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