

Европейский совет по международным отношениям предупреждает о дрейфе Грузии от Европы к России

22.12.2022 16:23





Грузия вскоре может оставить свои попытки интегрироваться с Западом, пишет Европейский совет по международным отношениям – аналитический центр, занимающийся темами внешней политики и безопасности. На сайте с опубликован обширный материал, посвященный Грузии и тому, как власти страны перешли в конфронтацию с Западом.



Авторы напоминают, что после обретения независимости страна стремилась присоединиться к западным институтам, таким как ЕС. Однако за последние несколько лет, и особенно за последние полтора года, правящая партия «Грузинская мечта» предприняла ряд шагов, направленных на отдаление страны от Запада и постепенное перемещение ее в сферу влияния России.



«Эти шаги привели к тому, что Европейский совет в июне отказался сделать Грузию кандидатом в члены ЕС. Большая часть ответственности за этот дрейф в сторону от ЕС лежит на олигархе и бывшем премьер-министре Бидзине Иванишвили, чья партия «Грузинская мечта» доминирует в правящей коалиции».



В статье отмечается, что теперь у Тбилиси есть около года, чтобы выполнить 12 приоритетных задания, обозначенных ЕС, и провести реформы. И хотя все меньше людей в Грузии и Европе верят, что власти искренне хотят вступления страны в Содружество, правительство утверждает, что это по-прежнему является его политикой.



Авторы допускают, что «Грузинская мечта» просто старается не обидеть Россию после ее военного вторжения в Украину и потенциальной агрессии в других соседних странах. Это может быть причиной того, что она отказалась участвовать в западных санкциях против Москва или оказывать более щедрую помощь Украине.



«У Тбилиси есть законные причины опасаться Москвы. Первая внешняя война президента Владимира Путина была против Грузии в 2008 году – конфликт, который он начал под предлогом, аналогичным тому, который он использовал в Украине в 2014 и 2022 годах. В этом свете войны России в Грузии и Украине кажутся частью единого имперского проекта».



Однако все это не объясняет, почему правительство «Грузинской мечты» в последнее время делает так много антизападных жестов и заявлений, подчеркивают авторы, напоминая, что, по меньшей мере, три четверти населения в целом поддерживают интеграцию с Западом. Только 2% настроены пророссийски.



Как отмечает ECFR, причина такой перемены кроется в политическом характере Иванишвили. Он миллиардер, заработавший большую часть своего состояния в России в 1990-х годах, и с 2012 года обещал «нормализовать» отношения между Тбилиси и Москвой. Возможно, Иванишвили все еще стремится достичь этой цели, но неясно, сможет ли он сделать это с Россией, которая ни в коем случае не намерена оставлять Грузии свободу выбора западного пути; также неясно, сможет ли олигарх действовать независимо от Кремля.





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