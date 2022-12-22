

У Саакашвили быстро прогрессирующая деменция – американский врач

22.12.2022 16:25





Американский психиатр Эрик Голдсмит дает показания суду о состоянии находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили.



По просьбе адвоката Шалвы Хачапуридзе, он рассказал о диагнозе и сообщил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), передает грузинская служба Радио Свобода.



«У Михаила Саакашвили серьезные проблемы с памятью. Как и все больные деменцией, он хорошо помнит свое прошлое, свое детство, юность, карьеру, но у него ужасная память на текущие события. Точнее, у него проблемы с усвоением новой информации. Он имел острый ум, способность к быстрому мышлению, но сейчас его мышление замедлено, иногда путано.



Его внешний вид неряшлив, неопрятен… это симптомы деменции. Он также слаб, ему трудно вставать со стула, ему трудно ходить, он теряет вес», — заявил суду Эрик Голдсмит.



По его словам, деменция Саакашвили относится к категории быстропрогрессирующих и неспецифических деменций.



Отвечая на вопросы, психиатр допустил, что приобретенная деменция, о которой идет речь, может быть результатом воздействия ртути и мышьяка.



По словам врача, у Михаила Саакашвили также посттравматическое стрессовое расстройство:



«Когда он видит тюремный персонал, к нему возвращаются травмирующие воспоминания. У него высокий уровень стресса и беспокойства. Некоторые когнитивные проблемы можно объяснить посттравматическим стрессовым расстройством, например, он с трудом вспоминает свои травмирующие эпизоды, что очень часто встречается у пациентов с таким расстройством», сказал психиатр.



Голдсмит также исключил, что Михаил Саакашвили симулировал, сославшись на проведенные тесты.



«Тесты определяют, преувеличивает ли он свое состояние или симулирует его. Михаила Саакашвили обследовали многие специалисты, и все мы пришли к одному выводу — у него потеря памяти».



Голдсмит сказал суду, что Михаил Саакашвили должен быть освобожден из тюрьмы, потому что каждый день, который он проводит, подвергается новым травмам и посттравматическое стрессовое расстройство прогрессирует.



«Его необходимо перевести в клинику соответствующей квалификации на Западе для оценки других сопутствующих заболеваний и назначения адекватного лечения», — сказал врач.



Тбилисский городской суд сегодня рассматривает ходатайство об освобождении Саакашвили от приговора или отсрочке приговора. Адвокаты обратились в суд 1 декабря. Михаил Саакашвили первую часть присутствовал на заседании дистанционно.





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