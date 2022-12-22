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Виола фон Крамон: За благополучие всех заключенных, в том числе Саакашвили, ответственно правительство Грузии
22.12.2022 16:31
Депутат Европарламента Виола фон Крамон распространила на своей странице в Twitter снимок, сделанный во время встречи с Михаилом Саакашвили, и фото, сделанное сегодня во время включения экс-президента на судебном процессе.
«В последний раз, когда я встречалась с Михаилом Саакашвили, он был здоровым человеком. Вот как он выглядит сейчас, проведя больше года в тюрьме Грузии. За благополучие всех заключенных, в том числе и Саакашвили, несет ответственность правительство Грузии», — написала депутат Европарламента в Twitter.
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