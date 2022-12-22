

Премьер Грузии встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

22.12.2022 17:21





Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили приехал в Саудовскую Аравию и провёл встречу с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, сообщает правительство Грузии. В королевском дворце по случаю приезда главы грузинского правительства провели официальный ужин и церемонию приветствия.



По заявлению грузинских властей, на встрече стороны обсудили позитивную динамику сотрудничества двух стран и возросшую роль Грузии, как транзитного и транспортного коридора между Азией и Европой.



Также стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества в сфере туризма. Гарибашвили отметил, что приветствует увеличение числа туристов из Саудовской Аравии.



Кроме того, на встрече подняли вопрос инвестиций. Гарибашвили заявил, что Грузия привлекательная страна для саудовского бизнеса.



Премьер Грузии также пригласил наследного принца в Грузию.





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