

Американский эксперт: Могу с уверенностью сказать, что состояние Михаила Саакашвили по-прежнему тяжелое

22.12.2022 19:27





Могу с уверенностью сказать вам, что состояние Михаила Саакашвили и сегодня остается тяжелым, это состояние может осложниться, и он может просто умереть, - заявил американский эксперт-психиатр Эрик Дэвид Голдсмит, опрощенный в качестве свидетеля на судебном процессе Михаила Саакашвили в Тбилисском городской суде.



Так он ответил на вопрос адвоката Саакашвили Шалвы Хачапуридзе о том, что будет, если третьего президента Грузии незамедлительно не переведут за границу и не начнут соответствующее лечение.



Эксперт считает, что диагноз Саакашвили «деменция» является достаточным основанием для освобождения Саакашвили из заключения. Вместе с тем, по его заявлению, Саакашвили должен покинуть тюрьму, потому что каждый следующий день, который он проводит в тюрьме, означает для него соприкосновение с травмой, которая делает прогрессирующим уже имеющееся посттравматическое стрессовое расстройство.



По его словам, экс-президенту потребуются и немедикаментозные методы лечения посттравматического стрессового расстройства, такие как психотерапия.



Голдсмит также отметил, что в мире очень мало мест, где можно лечить проблемы с мозгом, вызванные тяжелыми металлами.



«Он должен находиться в учреждении, которое имеет квалификацию в области медицины, психиатрии и многого другого. В первую очередь необходимо учреждение, обладающее опытом и квалификацией для выявления причин, приведших к приобретенной деменции. Следующим шагом для этой клиники должна стать разработка схемы лечения для дезинтоксикации. Эта клиника должна иметь возможность улучшить состояние его здоровья в целом, а также улучшить состояние в связи с другими сопутствующими заболеваниями. В США, где я практикую медицину и психиатрию, это должна быть университетская больница с доступом к всемирно признанным специалистам в этой области», - заявил эксперт.



На вопрос, возможно ли нахождение в тюрьме пациента с такого типа деменцией, эксперт ответил, что невозможно. Он также считает, что и психотерапию невозможно проводить в условиях, в которых находится Саакашвили, потому что это является нарушением конфиденциальности, что не способствует эффективному проведению лечения, стороной оказывающей терапевтические услуги.





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