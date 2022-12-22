

World Expo 2030: Между Эр-Риядом и Одессой Грузия выбирает Саудовскую Аравию

22.12.2022 19:45





Премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал, что Грузия поддержит кандидатуру Эр-Рияда на проведение World Expo 2030, сообщила пресс-служба правительства.



Саудовская Арамия предлагает провести главную мировую выставку под девизом «Эра перемен: движение нашей планеты в будущее».



Премьер-министр Грузии на этой неделе находился в Эр-Рияде, где провел переговоры с премьер-министром и наследником престола Мухаммедом ибн Салманом ибн Абдул-Ази́з А́ль Саудом.



«Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что поддержит кандидатуру Эр-Рияда на проведение Всемирной выставки 2030 года, и выразил уверенность, что Королевство Саудовская Аравия сможет провести выдающуюся международную выставку, продемонстрировав лучший уровень инноваций. и добавить особый опыт в историю этого глобального события», — говорится в пресс-релизе по итогам встречи.



Всемирная универсальная выставка Expo — крупнейшее международное событие, которое позволяет странам-участницам презентовать себя всему миру, демонстрируя последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры. В последние годы всемирные выставки выступают платформой для публичной дипломатии.



Принимающая страна World Expo 2030 будет выбрана посредством тайного голосования государств-участников, которое начнётся в ноябре 2023 года. Победителя огласят в том же месяце.



Заявку на проведение выставки подавала Россия, предлагая Москву, но сама сняла свою кандидатуру.



На статус столицы World Expo 2030, кроме Эр-Рияда, сейчас претендует Республика Корея, предлагая провести выставку в Пусане, на тему «Преобразование нашего мира, движение к лучшему будущему».



Италия предлагает Рим. Тема — «Люди и территории: Восстановление. Инклюзия. Инновации».



И в конце ноября кандидатуру Одессу представила Украина с темой «Возрождение. Технология. Будущее». Президент Зеленский выразил уверенность, что к 2030 году война будет в прошлом, Украина восстановится, и в Одессе можно будет увидеть, «на что способно человечество, когда все народы сотрудничают ради мира, безопасности и развития».





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