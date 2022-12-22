

Иран пригрозил Зеленскому после заявлений в конгрессе о дронах

22.12.2022 20:12





Власти Ирана угрожают президенту Украины Владимиру Зеленскому «концом стретгического терпения» из-за его обвинений в поставке дронов России.



«Господин Зеленский должен знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении безосновательных обвинений не будет безграничным», — заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.



Он в очередной раз отверг обвинения в поставке иранских беспилотников России. Представитель МИДа также добавил, что Зеленский должен извлечь уроки из судьбы некоторых лидеров стран, которые были довольны поддержкой Америки.



Владимир Зеленский, выступая в Конгрессе во время своего визита в США, вновь обвинил Иран в поставках России дронов-камикадзе.



«Когда Россия не достает до наших городов артиллерией, она пытается уничтожить их ракетами. Но ей и ракет мало — Россия нашла сообщника в своей политике геноцида. Это Иран, который посылает сотни смертоносных дронов России. Это угроза для нашей критической инфраструктуры. Таким образом один террорист нашел другого», — сказал Зеленский.



Вашингтон также обвинил Иран в поставках военных беспилотников в Россию в конце августа. Тегеран сперва официально это опровергал, однако в ноябре впервые признал, что поставлял дронов России. Тем не менее глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан отметил, что это было до начала войны.



После вторжения в Украину Иран стал главным военным сторонником России. Только с августа Тегеран поставил Москве сотни беспилотников.



С помощью иранских дронов-камикадзе Shahid-136 и Shahid-139, а также с помощью ракет, Россия обстреливает всю территорию Украины, выводя из строя энергетические объекты. Регулярные удары продолжаются с 10 октября. По словам Зеленского, Россия вывела из строя половину энергетической инфраструктуры Украины.



Чтобы помочь Украине бороться с российскими обстрелами, США накануне согласовали новый пакет военной помощи на $1,85 млрд. В него в том числе войдут современные системы ПВО Patriot, которые могут эффективно сбивать российские крылатые и баллистические ракеты малой дальности.





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