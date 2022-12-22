

Гордон: Украине нужно вырвать Саакашвили из лап путинского режима в Грузии

22.12.2022 21:19





Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что украинские власти должны сделать все возможное, чтобы спасти бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится под арестом на родине. Такое мнение он высказал 20 декабря во время YouTube-стрима с главным редактором издания "ГОРДОН" Алесей Бацман.



"Конечно, Украине нужно забрать Михаила Саакашвили на лечение, вырвать его из лап этого путинского режима в Грузии. Если не Украине, то любой другой европейской стране или Соединенным Штатам. Но нельзя дать Саакашвили погибнуть, это будет вообще верх цинизма", – сказал Гордон.



Он отметил, что Саакашвили войдет в историю как президент, который провел важные реформы в Грузии.



"Я повторял и повторяю: это великий грузинский президент. В течение 10 лет он дал Грузии то, что до сих пор разрушить не могут. Прошло уже столько лет после того, как он ушел в отставку. Поэтому я считаю критически важным, чтобы Михаил Саакашвили выжил и чтобы он оказался не в Грузии – в любой другой стране", – сказал журналист.





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