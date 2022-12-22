

Вашадзе: «Грузинская мечта» еще раз выбрала путь к России, провалив процесс отбора кандидатов в омбудсмены

22.12.2022 22:12





По заявлению лидера «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгия Вашадзе, «Грузинская мечта», провалив избрание Народного защитника, еще раз выбрала путь, ведущий к России.



Как заявил Вашадзе журналистам, власти Грузии своей политикой тормозят процесс евроинтеграции.



«Однозначно подтверждается, что цель «Грузинской мечты» заключается не в том, чтобы получить статус страны-кандидата в ЕС, а каким-то образом достичь того, чтобы Европа отказала в статусе кандидата. Именно поэтому они провалили кандидатов в омбудсмены, именно поэтому они не поддержали беспристрастных членов Совета юстиции. Существование какого-то символического процесса, будто они хотят получить статус кандидата в ЕС, в конечном итоге ни к чему не приведет. К сожалению, это политическая воля, «Грузинская мечта» еще раз выбрала сегодня путь к России, повалив процесс отбора кандидатов в омбудсмены», - заявил Вашадзе.



Для справки, парламент Грузии не смог избрать Народного защитника. Все 19 кандидатов, представленных в парламент, провалились. С учетом Конституции и законодательства Грузии парламент должен был избрать Народного защитника сроком на 6 лет большинством не менее трех пятых полного состава. Это 90 голосов, которых нет ни у одной парламентской партии, и требовалось политическое соглашение.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





