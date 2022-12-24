

Саакашвили направил письмо российскому правозащитнику Марку Фейгину

24.12.2022 13:58





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили направил письмо российскому правозащитнику Марку Фейгину, в котором говорит, что был отравлен по приказу Путина.



Об этом Фейгин сообщает на своей странице в Twitter и публикует фото этого письма.



«Дорогой Марк, с наступающими праздниками! Спасибо за поддержку. Я ваш давний поклонник и сейчас смотрю регулярно. Путин действительно приказал убить меня в тюрьме. Американские токсикологи точно установили, что я был отравлен в тюрьме и это вызвало все мои симптомы. Пытаюсь держаться. Удачи вам в вашем благородном деле», - говорится в письме.



Марк Фейгин прокомментировал полученное послание.



«Письмо Михаила Саакашвили ко мне из тюремной больницы. Если ничего не делать, умрет Михаил Николозович», - написал Фейгин.





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