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Саакашвили направил письмо российскому правозащитнику Марку Фейгину
24.12.2022 13:58
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили направил письмо российскому правозащитнику Марку Фейгину, в котором говорит, что был отравлен по приказу Путина.
Об этом Фейгин сообщает на своей странице в Twitter и публикует фото этого письма.
«Дорогой Марк, с наступающими праздниками! Спасибо за поддержку. Я ваш давний поклонник и сейчас смотрю регулярно. Путин действительно приказал убить меня в тюрьме. Американские токсикологи точно установили, что я был отравлен в тюрьме и это вызвало все мои симптомы. Пытаюсь держаться. Удачи вам в вашем благородном деле», - говорится в письме.
Марк Фейгин прокомментировал полученное послание.
«Письмо Михаила Саакашвили ко мне из тюремной больницы. Если ничего не делать, умрет Михаил Николозович», - написал Фейгин.
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